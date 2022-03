Hospitalisierungsinzidenz im Land geht leicht zurück

Ein Symbol auf der Intensivstation einer Klinik weist auf den Covid-Bereich hin. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Hospitalisierungsinzidenz in Rheinland-Pfalz ist zu Wochenbeginn leicht zurückgegangen. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes betrug sie am Montag 7,50 nach 8,32 am Vortag (Stand 14.10 Uhr). Diese für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße gibt die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen erhöhte sich weiter auf 1713,1. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 1700,6 gelegen. Die Zahl der täglichen neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus wurde mit 13.286 angegeben. Acht weitere Mensch starben an oder mit Covid-19 - damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Erkrankung seit Beginn der Pandemie auf 5231.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen erreichte der Landkreis Kusel mit 3511,9. Am niedrigsten war der Wert im Landkreis Südliche Weinstraße mit 718,5. dpa