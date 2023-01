IHK „nicht ganz so pessimistisch“ für Konjunktur 2023

Politik und Behörden sind nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer noch nicht richtig im Krisenmodus angekommen. Dort ist man oft „coronamüde und digitalisierungsschwach“, wird kritisiert.

Mainz - Trotz eines historischen Tiefstands bei den Geschäftserwartungen der rheinland-pfälzischen Unternehmer sieht die Industrie- und Handelskammer nicht schwarz fürs Jahr 2023. „Wir sind nicht ganz so pessimistisch“, sagte der Sprecher der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, Arne Rössel, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir kennen unseren Mittelstand, und wir glauben, dass eine Chance besteht, dass es ohne Rezession weitergeht.“

Konjunkturlokomotive in Rheinland-Pfalz sei und bleibe die Industrie, die so viel zu tun habe wie nie zuvor, erklärte Rössel. „Die Auftragsbücher sind voll. Die Unternehmen können die Aufträge nicht richtig abarbeiten, weil die Lieferketten schwach sind, weil Fachkräfte fehlen, weil es Grippewellen gibt.“

Ein wichtiger Unsicherheitsfaktor für die Unternehmen ist nach seinen Worten die Preiskalkulation. Die sei vor ein paar Monaten noch auf der Grundlage ganz anderer Energie-, Teile- und Rohstoffpreise angefertigt worden. Die Schwierigkeit bestehe nun zum einen darin, diesen Preisanstieg an Kunden weiterzugeben. Zum anderen sei es knifflig, Preise für einen Auslieferungstermin im nächsten Sommer zu kalkulieren. Eine seriöse Preiskalkulation sei für viele Mittelständler kaum machbar.

Mit Blick auf die Konjunktur im neuen Jahr hänge sehr viel davon ab, wie die Politik auf die Herausforderungen reagiere und wie sich wieder Zutrauen entwickele, sagte er. „Das mit der Gas- und Strompreisbremse ist fürs erste schon einmal okay, wenn sie wirklich unbürokratisch kommt. Das gibt den Unternehmen und den Verbrauchern etwas Sicherheit.“

Die Politik müsse aber noch besser verstehen, „dass wir im Krisenmodus arbeiten müssen. Das gilt für den Bund, aber auch im Land“. Im Land sei der Handlungsspielraum zwar kleiner, aber dort gehe alles so seinen üblichen Gang. So sei im Koalitionsvertrag vor fast zwei Jahren vereinbart worden, dass die Genehmigung für Windkraftanlagen bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGD) zentralisiert werden solle. Das werde aber frühestens im nächsten März losgehen. „Das wäre ein Thema gewesen, bei dem man hätte Gas geben können“.

Beim Thema Fuel Switch, also dem Wechsel von Erdgas auf Öl, sei der politische Entscheidungsprozess sehr zäh. „Wir sind näher an der Wirtschaft dran und merken, wie dort der Krisenmodus läuft“, kritisierte Rössel. „Da geht es ums Überleben. Wenn wir das dann an Politik und Verwaltung hinübertragen, merken wir mitunter, dass die dort noch coronamüde und digitalisierungsschwach sind.“ dpa