Illegales Straßenrennen: Fahrer müssen Führerschein abgeben

Teilen

Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Zwei Autofahrer haben sich am Samstagabend in Mayen ein illegales Straßenrennen geliefert - und deshalb ihre Führerscheine abgeben müssen. Die beiden Männer rasten mit ihren Wagen dicht hintereinander durch die Innenstadt und zweimal in falscher Richtung durch einen Kreisverkehr, wobei sie von einer Streife des Ordnungsamtes bemerkt wurden. Dann trennten sich die Fahrzeuge, eines fuhr mit überhöhtem Tempo weiter und nochmals in falscher Richtung durch einen Kreisverkehr.

Mayen - Schließlich konnten beide Wagen bei Verkehrskontrollen gestoppt werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Neben dem Führerscheinverlust haben die Fahrer nun auch noch ein Strafverfahren wegen des Tatbestands „Verbotene Kraftfahrzeugrennen“ am Hals. dpa