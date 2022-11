Im Saarland sollen Winterferien nicht abgeschafft werden

Medizinische Masken und Schultaschen hängen in einer Schulgarderobe. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Im Saarland soll es auch künftig Winterferien geben. Anders als in Rheinland-Pfalz sollten die kurzen Ferien rund um Fastnacht auch in den Schuljahren 2024/25 bis 2029/30 erhalten bleiben, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit. Der Saar-Ministerrat sei einem Vorschlag des Ministeriums gefolgt. Nun gebe es eine vierwöchige Anhörung, in der Verbände und Interessensvertretungen ihre Stellungnahmen abgeben könnten.

Saarbrücken - Danach werde die Landesregierung final entscheiden, hieß es.

Eine beschlossene neue, mehrjährig angelegte Ferienordnung „schaffe Planungssicherheit für Kinder, Jugendliche, Familien und die Teams an unseren Schulen“, teilte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) mit. „Wir bewegen uns damit im über die Kultusministerkonferenz vorgegeben Rahmen.“

In Rheinland-Pfalz hatte das Bildungsministerium vor einem Monat angekündigt, die Winter- und Pfingstferien ab dem Schuljahr 2024/25 abzuschaffen. Damit werde „den Wünschen aus der Praxis“ entsprochen, hieß es zur Begründung. Die letzten Winterferien gab es in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr, vom 21. bis 25. Februar. Pfingstferien gibt es noch einmal im nächsten (30.5. bis 7.6.2023) und im übernächsten Jahr (21.5. bis 29.5.2024). dpa