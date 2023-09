Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Teilen

Eine aufreißende Wolkendecke zieht über eine Wiese hinweg. © Thomas Frey/dpa/Symbolbild

In Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich die Menschen auf wechselhaftes Wetter einstellen. Am Freitag gebe es in den beiden Bundesländern Regen, vereinzelt seien auch Gewitter gering wahrscheinlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 19 bis 23 Grad, in Hochlagen bei 17 Grad. Dazu gehe ein schwacher bis mäßiger Wind.

Barweiler - Im Laufe des Samstags gebe es örtlich weitere Schauer und einzelne Gewitter mit Starkregen, schrieb der DWD weiter. Ansonsten bleibe es aber meist trocken. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte von 25 bis 29 Grad, in Hochlagen der Eifel auf 22 Grad. Der Wind sei schwach.

Am Sonntag sei es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunehmend heiter. Es gebe meist keinen Regen, höchstens im Süden könne es zu einzelnen Schauern kommen. Die Temperaturen liegen bei maximal 24 bis 28 Grad und in Hochlagen bei 21 Grad. Dazu gehe weiterhin schwacher Wind. dpa