Inflationsrate in Rheinland-Pfalz gesunken

Zwar sinken die Preise, doch Lebensmittel bleiben vergleichsweise teuer. © Soeren Stache/dpa/Symbolbild

Die Inflation in Rheinland-Pfalz ist diesen Monat weiter deutlich zurückgegangen. Im Mai lag die Teuerungsrate im Bundesland im Jahresvergleich bei 6,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Bad Ems mitteilte. Im April hatte sie noch bei 7,1 Prozent gelegen. Die Inflationsrate ist ein Maßstab dafür, wie sich die Preise für Verbraucher und Verbraucherinnen im Durchschnitt verändern.

Bad Ems - Auch der Vergleich mit dem Preisniveau von April 2023 deute auf ein Nachlassen der Preisdynamik hin, hieß es. „Die Verbraucherpreise blieben im Mai 2023 gegenüber dem Vormonat unverändert.“

Im Vergleich zum Mai des vergangenen Jahres wurden vor allem Nahrungsmittel teurer: Hier waren die Preise im Mai dieses Jahres 15 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Die stärksten Preissteigerungen gab es laut Mitteilung mit 44,8 Prozent beim Gas und den dazugehörigen Betriebskosten. Kraftstoffe waren mit minus 16,1 Prozent hingegen deutlich günstiger als vor einem Jahr.

Die Jahresteuerungsrate ohne Energie und Nahrungsmittel, die sogenannte Kerninflationsrate, ging im Mai in Rheinland-Pfalz ebenfalls zurück. Sie lag bei 5,3 Prozent, nach 5,7 Prozent im April. dpa