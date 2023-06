Inflationsrate in Rheinland-Pfalz im Juni wieder gestiegen

Eine Frau geht mit Einkaufstaschen durch die Innenstadt. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Die Inflation in Rheinland-Pfalz ist im Juni wieder gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 6,4 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Bad Ems mitteilte. Im Mai hatte sie noch bei 6,1 Prozent gelegen.

Bad Ems - Der Anstieg der Inflationsrate im Juni sei unter anderem mit dem sogenannten Basiseffekt zu erklären, der mit den Sommerhilfen der Bundesregierung im vergangenen Jahr zusammenhänge. Vor einem Jahr hatten das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt dämpfend auf die Preisentwicklung gewirkt, was nun zu einem Anstieg der Verbraucherpreise im Jahresvergleich führte.

Im Vergleich zum Juni des vergangenen Jahres wurden vor allem Nahrungsmittel teurer: Hier waren die Preise im Juni den Angaben nach 12,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Die stärksten Preissteigerungen gab es laut der Statistik mit 44,1 Prozent beim Gas und den dazugehörigen Betriebskosten. Kraftstoffe waren mit minus 10,9 Prozent hingegen deutlich günstiger als vor einem Jahr.

Die sogenannte Kerninflationsrate, bei der schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet werden, nahm im Juni in Rheinland-Pfalz ebenfalls zu. Sie lag den Angaben zufolge bei 5,7 Prozent, während sie im Mai bei 5,3 Prozent gelegen hatte. dpa