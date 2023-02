Initiative im Bundesrat gegen Lebensmittelverschwendung

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hält eine Rede. © dpa/(Archivbild)

Die rheinland-pfälzische Landesregierung bringt bei der Bundesratssitzung an diesem Freitag einen Entschließungsantrag gegen Lebensmittelverschwendung ein. Dieser setzt sich unter anderem dafür ein, die Regelungen zur Mindesthaltbarkeit nahezu unbegrenzt haltbarer Lebensmittel wie Reis, Salz und Nudeln auf EU-Ebene zu überarbeiten. Außerdem sollen Handel und soziale Initiativen gegen Lebensmittelverschwendung zu einer verbindlichen Zusammenarbeit aufgefordert werden.

Mainz - „Bedenkenlos konsumierbare Nahrungsmittel können beispielsweise in Tafeln an bedürftige Menschen weitergegeben werden“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag. Lebensmittelverschwendung sei auch unter sozialen Gesichtspunkten und mit Blick auf die hohe Inflation nicht akzeptabel. dpa