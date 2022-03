Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt auf 1353,0

Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Corona-Testzentrum ein Abstrichstäbchen in der Hand. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist nach einem tagelangen Anstieg wieder etwas gesunken. Die Zahl der bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Samstag bei 1353,0 - nach 1375,8 am Vortag, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand 11.10 Uhr). Die Gesundheitsämter im Bundesland registrierten demnach binnen 24 Stunden 3442 neue Corona-Fälle.

Mainz - Meldungen über weitere Tote im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 gab es nicht. Seit Beginn der Pandemie zählten die Behörden 684.611 bestätigte Corona-Infektionen im Bundesland, 5103 Menschen starben an oder mit dem Virus.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg dem Landesamt zufolge leicht von 7,54 auf 7,69 am Samstag. Diese für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße gibt die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Covid-19-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wies der Kreis Vulkaneifel mit 2387,1 auf, den niedrigsten Wert hatte die Stadt Ludwigshafen mit 701,2. dpa