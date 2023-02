Jäger erschießt Pferd

Ein Pferd sucht auf seiner verschneiten Koppel nach Grass unter dem Schnee. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Ein Jagdgast aus Nordrhein-Westfalen hat in der Südwestpfalz ein Pferd erschossen. Der Besitzer der 14-jährigen Stute hatte das tote Tier mit einer kreisrunden Verletzung im Rückenbereich bereits Ende Januar auf einer Koppel in Hermersberg (Kreis Südwestpfalz) gefunden und die Polizei informiert, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Die Ermittlungen führten die Polizei dann auf die Spur des 33 Jahre alten Jägers, der den Schuss als Irrtum einräumte.

Hermersberg/Pirmasens - Die genauen Umstände des Vorfalls waren zunächst noch nicht bekannt. dpa