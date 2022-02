Jahrzehntelang in der Bütt: Joe Ludwig gestorben

Einen Tag vor seinem 93. Geburtstag ist am Dienstag in Mainz der Fastnachter Joe Ludwig gestorben, der mit Auftritten im Fernsehen weit über die Karnevalshochburg am Rhein bekannt wurde. „Er war eine sehr große Persönlichkeit mit einem umfassenden und energiereichen Geist“, sagte am Donnerstag Stephan Schuth vom Gonsenheimer Carneval-Verein. Für den Mainzer Stadtteilverein war Joe Ludwig jahrzehntelang aktiv als Büttenredner, Sitzungspräsident und in der von ihm mitbegründeten Musikgruppe der Gonsbachlerchen.

Mainz - „Er hat sehr heimatverbunden gelebt und mit seinem Bekenntnis zu Gonsenheim und Mainz eine große Ausstrahlung gehabt“, sagte Schuth. Für die „Allgemeine Zeitung“ in Mainz schrieb Ludwig regelmäßig eine Mundart-Kolumne. Noch Ende Ende Januar berichtete er in der „Allgemeinen Zeitung“ von seinen Erinnerungen an die letzten Kriegswochen: Im März 1945 hatte er sich als Jugendlicher erst in einer Scheune, dann im Keller seines Elternhauses vor der Einberufung zum „Volkssturm“ versteckt. dpa