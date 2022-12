Jeder Bürger soll am Warntag erreicht werden

Ein Bildschirm mit dem Modularen Warnsystem ist auf einem Display beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz zu sehen. © Oliver Berg/dpa

Bei dem bundesweiten Warntag an diesem Donnerstag steht die Erprobung eines sogenannten Warn-Mixes über verschiedene Kanäle im Fokus. „Gesamtziel solcher Aktionen muss es sein, dass jeder Bürger und jede Bürgerin mindestens über ein Warnmittel erreicht und dadurch gewarnt wird“, teilte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) am Montag in Mainz mit.

Mainz - Bei der Probewarnung, die am 8. Dezember um 11.00 Uhr ausgelöst wird, soll überprüft werden, wie gut die technische Infrastruktur funktioniert. Die Entwarnung ist für 11.45 Uhr vorgesehen.

Die Warnmitteilung kommt über Radio und Fernsehen sowie über Warn-Apps wie Nina. Zusätzlich werden Sirenen, Lautsprecherwagen und erstmals auch das Cell-Broadcast-Verfahren genutzt. Dabei geht eine Benachrichtigung an jedes Handy, das zu diesem Zeitpunkt Empfang hat.

„Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, zunehmend auftretende Extremwetterereignisse wie die Flut, die wir im Ahrtal erleben mussten, oder auch Waldbrände wie im vergangenen Sommer zeigen deutlich, dass wir uns auch in Deutschland verstärkt mit Katastrophenszenarien befassen müssen“, sagte Ebling.

Ein flächendeckendes Netz aus Warnmitteln und Sirenen, das sowohl im Zivilschutzfall durch den Bund als auch im Katastrophenfall durch Kommunen genutzt werden kann, sei daher zentral. Für ihn stehe außer Frage, dass es bundesweit einen weiteren Ausbau der Warnmittel brauche, sagte Ebling. Er wird am Donnerstag zum Warntag das Ahrtal besuchen, wo rund 85 neue Sirenen in Betrieb genommen werden.

Im Ahrtal waren im Juli 2021 bei einer Flutkatastrophe mindestens 134 Menschen getötet und Tausende Häuser verwüstet worden. dpa