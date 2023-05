Jüdische Gemeinden verzeichnen Mitgliederrückgang

Ein Davidstern hängt an der Wand einer Synagoge. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr einen Mitgliederrückgang verzeichnet. Statistisch besonders ins Gewicht fiel der Austritt der jüdischen Kultusgemeinde Mainz-Rheinhessen aus dem Landesverband Rheinland-Pfalz, wie die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) am Freitag mitteilte. Dieser Gemeinde gehören 985 Mitglieder an.

Mainz - Abgesehen von dem Austritt standen in den weiteren Gemeinden im Land neun Zugänge 45 Abgängen gegenüber, hieß es. Vor dem Austritt der jüdischen Gemeinde Mainz Anfang 2022 gab es 3000 Mitglieder im Land, Ende des Jahres waren es 1979.

Deutschlandweit meldete die ZWST erstmals seit 2006 „einen positiven Effekt bei der Mitgliederentwicklung“. Hintergrund dafür sei vor allem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Etwa 1400 Menschen jüdischen Glaubens seien seit Februar 2022 aus der Ukraine geflüchtet und hätten sich Gemeinden in Deutschland angeschlossen. Die Mitgliederzahl der 105 jüdischen Gemeinden in Deutschland, die sich im Dachverband ZWST zusammengeschlossen haben, lag der Statistik zufolge Ende 2022 bei 90.885.

Im Jahr 2021 hatte die Mitgliederzahl noch bei 91.839 gelegen. Laut ZWST geht der Rückgang aber vor allem auf den zwischenzeitlichen Austritt der Mainzer Gemeide aus dem Dachverband zurück. „Aus diesem Grund wirkt sich der positive Effekt nicht auf die absoluten Mitgliederzahlen aus“, hieß es. Von der Statistik sind nur Menschen jüdischen Glaubens erfasst, die sich bei einer Gemeinde registriert haben.

Die jüdischen Gemeinden in Deutschland seien für viele schutzsuchende Menschen aus der Ukraine ein sozialer Empfangsraum geworden, sagte der Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle, Abraham Lehrer. Dies zeige, dass die Gemeinden neben religiösen Angeboten auch elementar in der sozialen Daseinsvorsorge für jüdische Menschen seien. Allerdings dürfe man sich auf der Entwicklung nicht ausruhen. „Der Trend der sinkenden Mitgliederzahlen wird sich fortsetzen und darauf sollten wir als Gemeinden und Dachverbände auch reagieren.“ dpa