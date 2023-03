„Jugend forscht“-Gewinner des 58. Landeswettbewerbs geehrt

Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz, gestikuliert auf einer Pressekonferenz. © Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Ein Staubsaugerroboter, eine Dorf-App oder ein Kühlsystem für E-Autos - die Siegerinnen und Sieger des diesjährigen rheinland-pfälzischen Landeswettbewerbs „Jugend forscht“ haben auf verschiedenen Feldern gepunktet. In Ludwigshafen wurden am Donnerstag die Gewinner in den Gebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Physik, Mathematik/Informatik und Technik gekürt, wie das Bildungsministerium mitteilte.

Mainz/Ludwigshafen - Auch ein interdisziplinärer Preis wurde vergeben.

Im Fachgebiet Technik wurde der Staubsaugerroboter eines Schülers aus Lahnstein ausgezeichnet. Das Gerät stammt den Abgaben zufolge aus einem 3D-Drucker und kann ohne große Mühe Treppenstufen herauf- oder heruntersteigen und reinigen. Auch der Sonderpreis von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) wurde für den Roboter verliehen.

Preise gab es unter anderem auch für die Dorf-App eines Schülers aus Bingen, für Schülerinnen aus Wittlich, die zum Risiko von Aluminium geforscht haben, sowie für ein Kühlsystem für E-Autos.

Insgesamt gab es fast 800 Anmeldungen in Rheinland-Pfalz für „Jugend forscht“. Beim 58. Landeswettbewerb unter dem Motto „Mach Ideen groß“ waren dann 55 junge Menschen mit ihren Ideen dabei. Der Landeswettbewerb wurde vom Chemieunternehmen BASF in Ludwigshafen organisiert. Die elf Gewinner und Gewinnerinnen nehmen vom 18. bis zum 21. Mai am Bundesfinale in Bremen teil.

„Eure Forschungsleistungen beeindrucken mich sehr und sie zeigen, wie wichtig es ist, dass wir in Rheinland-Pfalz unsere MINT-Strategie weiter ausrollen“, sagte Bildungsministerin Hubig laut Mitteilung zu den Siegern.

„Das ist genau das, was wir für unsere Zukunft brauchen: clevere Ideen und Macher, die diese Ideen in die Tat umsetzen“, sagte Detlef Kratz, Leiter der globalen Forschung bei BASF. dpa