Jugendfeuerwehr rettet hilflosen 71-Jährigen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Jugendfeuerwehr in Kandel (Landkreis Germersheim) hat einen hilflosen 71-Jährigen aus einem abgelegenen Gebüsch gerettet. Eigentlich waren die Jugendlichen am Samstag bei einer Aktion zum Müllaufsammeln an einem Parkplatz unterwegs, ehe sie den Mann bargen, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Wörth am Sonntag sagte. Der 71-Jährige habe nach ersten Erkenntnissen wohl seit mehreren Tagen in dem Gebüsch gelegen und sei unterkühlt und dehydriert gewesen.

Kandel - Nach einer Erstversorgung durch die Jugendfeuerwehr kam er in ein Krankenhaus. Er hatte an einer abgeschiedenen Stelle hinter einem Supermarkt gelegen und wäre ohne die Hilfe der Jugendlichen so schnell nicht gefunden worden, weshalb die Polizei von einer Lebensrettung sprach. Wie er dort hingeraten war, war zunächst unklar. dpa