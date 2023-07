Jugendliche fahren 1740 Kilometer ohne Führerschein

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

1740 Kilometer sollen sie mit einem Mietauto unterwegs gewesen sein - nun ermittelt die Polizei gegen fünf Jugendliche wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht. Das Fahrzeug wurde am Freitag auf einer Landstraße im Landkreis Neuwied aus einer Kurve getragen und landete in einen Graben. Wie die Polizei weiter mitteilte, fanden die Beamten den beschädigten Audi in den frühen Morgenstunden ohne Insassen vor.

Bruchhausen - Mit einem auf 10.000 Euro bezifferten Sachschaden war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 15-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen am Dienstag mit dem Zug nach Berlin gefahren war, um dort den Wagen zu mieten. Das gelang ihm, indem er falsche Personalien bei der Mietwagenfirma angab. Danach ist er den Angaben zufolge von Berlin über Frankfurt nach Rheinland-Pfalz gefahren und hat dabei mindestens vier Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren aus dem Landkreis Neuwied das Lenkrad überlassen. dpa