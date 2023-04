Jugendliche hantieren mit echt aussehenden Waffen

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Jugendliche haben einen Polizeieinsatz mit sieben Streifenwagen ausgelöst, weil sie in der Mainzer Innenstadt mit echt aussehenden Waffen hantiert haben sollen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten am Sonntagnachmittag Bürger die Beamten verständigt und gemeldet, dass acht Personen auf dem Gutenbergplatz Schusswaffen untereinander weiterreichten.

Mainz - Da unklar gewesen sei, ob die Waffen echt waren und eine Gefährdung bestehe, seien mehrere Streifenwagen losgeschickt worden. Vor Ort trafen die Beamten auf acht männliche Jugendliche. Bei der Durchsuchung der Jugendlichen fanden die Beamten zwei Softairwaffen, die Pistolen täuschend ähnlich sahen. Da solche „Anscheinswaffen“ in der Öffentlichkeit nicht geführt werden dürfen, wird gegen die Jugendlichen ermittelt. dpa