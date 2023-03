Jugendlicher soll elf Jahre altes Kind gewürgt haben

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein unbekannter Jugendlicher soll einen elf Jahre alten Jungen in Ludwigshafen ins Gesicht geschlagen und in einen Würgegriff genommen haben. Der Elfjährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt, wie die Polizei Rheinpfalz am Dienstag mitteilte. Demnach soll der Junge mit einem zehn Jahre alten Kind auf einer Straße unterwegs gewesen sein, als sie von drei unbekannten Jugendlichen verfolgt wurden.

Ludwigshafen - Einer soll den Elfjährigen am Montagmorgen dann angegriffen haben. Daraufhin hätten die drei Jugendlichen die Flucht ergriffen. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben. dpa