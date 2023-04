Junger Fahrer kracht in Lkw und wird schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 22-Jähriger ist mit seinem Auto auf der Autobahn 61 bei Gau-Bickelheim (Landkreis Alzey-Worms) in einen vorausfahrenden Lastwagen gekracht und schwer verletzt worden. Der Wagen des jungen Mannes fing sofort Feuer, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Ersthelfer befreiten den Mann demnach aus seinem brennenden Fahrzeug. Anschließend sei der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht worden.

Gau-Bickelheim – Aus noch ungeklärten Gründen sei der 22-Jährige am späten Mittwochabend auf der Fahrbahn Richtung Koblenz unter das Heck des Lastwagens gefahren. Sein Auto brannte den Angaben nach völlig aus. Die Polizei schätze den Gesamtschaden auf rund 24.000 Euro. Der 49-jährige Fahrer des Lastwagens sei bei dem Unfall unverletzt geblieben.

Für die Unfallaufnahme musste die A61 in der Nacht bis zur Löschung des brennenden Autos zum Teil voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. dpa