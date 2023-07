Kabinett von Rheinland-Pfalz tagt vor Flut-Jahrestag

Meterhoch türmen sich wenige Tage nach der Flutkatastrophe Wohnwagen, Gastanks, Bäume und Schrott an einer Brücke über der Ahr. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Kurz vor dem zweiten Jahrestag der Flutkatastrophe trifft sich das Kabinett von Rheinland-Pfalz im Ahrtal. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die Ministerinnen und Minister kommen am Dienstag (11.00 Uhr) in Bad Neuenahr-Ahrweiler zusammen. Auch Ahr-Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) soll an der Sitzung teilnehmen.

Bad Neuenahr-Ahrweiler - Der Ministerrat trifft sich regelmäßig, um etwa über Gesetzesvorlagen zu beraten. Im Anschluss an die Sitzung informieren sich die Politikerinnen und Politiker in eigenen Terminen über den Stand des Wiederaufbaus. Dreyer besucht unter anderem ein Renaturierungsprojektes in Müsch und einen Graffiti-Workshop. „Der Wiederaufbau der schwer zerstörten Regionen an der Ahr und in der Eifel ist ein Regierungsschwerpunkt der Landesregierung“, hieß es in einer Mitteilung.

Bei der Flutkatastrophe vom 14. auf den 15. Juli 2021 starben in Rheinland-Pfalz mindestens 136 Menschen, davon 135 im Ahrtal. Die Region wurde von der Flut stark zerstört, noch immer sind zahlreiche Gebäude, Brücken und Straßen beschädigt. dpa