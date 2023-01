Kaiserslautern holt vereinslosen Stürmer de Préville

Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster. © Uwe Anspach/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Kurz vor dem Ende des Wintertransferfensters hat der 1. FC Kaiserslautern den französischen Stürmer Nicolas de Préville unter Vertrag genommen. Das gab der Fußball-Zweitligist am Dienstag bekannt. Der 32-Jährige war zuletzt vereinlos. In der Saison 2009/10 feierte de Préville sein Profidebüt beim französischen Zweitligisten FC Istres, lief in den vergangegen zehn Jahren für Stade Reims, LOSC Lille, Girondins Bordeaux und den FC Metz auf und absolvierte 273 Erstligaspiele (51 Tore) in Frankreich sammelte.

Kaiserslautern - Nach dem Abstieg des FC Metz im Sommer verlor der Vertrag des früheren Juniorennationalspielers seine Gültigkeit. Über die Vertragslaufzeit de Prévilles machte der Zweitligist aus der Pfalz keine Angaben. dpa