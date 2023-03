Kaiserslautern: In Magdeburg Saisonziel frühzeitig erreichen

Trainer Dirk Schuster von Kaiserslautern steht vor dem Spiel auf dem Feld. © Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern kann bereits im Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg sein Saisonziel erreichen. Mit einem Sieg am Freitag (18.30 Uhr/Sky) würden die Pfälzer die 40-Punkte-Marke knacken und schon sicher für eine weitere Saison in der 2. Bundesliga planen können.

Kaiserslautern - „Wir haben es nicht mehr weit bis zur Ziellinie und wollen diese relativ schnell überqueren“, sagte FCK-Trainer Dirk Schuster am Mittwoch. „Ich bin sehr froh, dass wir schon 38 Punkte haben. Wir fahren nach Magdeburg und wissen, was uns da für ein Hexenkessel erwartet. Ich freue mich auf eine geile Atmosphäre.“

Der 55-Jährige erinnerte sich mit einem Schmunzeln an das Hinspiel zurück, das Ende August 2022 im Fritz-Walter-Stadion nach packenden 90 Minuten 4:4 endete. Seit der Vorrunde habe sich der Gegner aber weiterentwickelt. „Wir haben beim Hinspiel gesehen, wie sie Fußball spielen. Aber jetzt haben sie den letzten Punch Richtung gegnerisches Tor und mit Baris Atik so eine Art Spiritus Rector in der Offensive“, sagte Schuster.

Personell hat Schuster kaum Sorgen. Lediglich Kenny Prince Redondo und Robin Bormuth drohen aufgrund muskulärer Probleme auszufallen. „Beide haben in dieser Woche noch nicht am Mannschaftstraining teilgenommen. Ob es für die beiden reicht, da stehen noch Fragezeichen dahinter“, sagte der Coach. Lars Bünning, der im Training einen Bänderriss im Sprunggelenk erlitt, fehlt dagegen sicher. dpa