Kaiserslautern kassiert in Magdeburg Auswärtspleite

Magdeburgs Moritz Kwarteng (M) und Kaiserslauterns Marlon Ritter (r) kämpfen um den Ball. © Matthias Bein/dpa

Der 1. FC Kaiserslautern hat im Aufsteigerduell beim 1. FC Magdeburg die dritte Auswärtsniederlage in Serie kassiert. Die Pfälzer verloren am Freitagabend zum Auftakt des 23. Spieltages in der 2. Fußball-Bundesliga mit 0:2 (0:1). Damit verpassten die Roten Teufel, die weiterhin 38 Punkte auf dem Konto haben, den Sprung auf Rang vier. Vor 24.528 Zuschauern erzielten Moritz Broni Kwarteng in der 41.

Magdeburg - Minute und Tatsuya Ito (65.) die Tore für Magdeburg.

Der FCK, der in der Fremde zuvor beim FC St. Pauli und SC Paderborn jeweils mit 0:1 verloren hatte, versuchte den Hausherren die Räume zu nehmen. Doch die fanden immer wieder Lücken. Zwei Abschlüsse von Mohammed El Hankouri (11./ 12.) lenkte FCK-Torwart Andreas Luthe zur Ecke. Auf der Gegenseite traf Torjäger Terrence Boyd (17.) zur vermeintlichen Führung, stand aber zuvor im Abseits.

Die Gäste streuten nun Ballbesitzphasen ein, Torgefahr entstand lange nicht. Kurz vor der Pause steckte Jason Ceka sehenswert auf Kwarteng durch, der sich die Chance nicht entgehen ließ. Nach dem Seitenwechsel stellte der FCK die Flügel zu, Magdeburg kam zunächst nicht recht ins Spiel. Luthe musste gegen FCM-Kapitän Amara Condé (59.) erneut zupacken, war dann gegen einen Schlenzer des eingewechselten Ito nach Hacken-Vorlage von Baris Atik aber machtlos. Damit war die Partie entschieden. dpa