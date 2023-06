Kaiserslautern verliert zweites Testspiel in Minnesota

Kaiserslauterns Terrence Boyd gestikuliert. © Uwe Anspach/dpa

Zum Abschluss seines Trainingslagers in den USA hat der 1. FC Kaiserslautern sein zweites Testspiel verloren. Der Fußball-Zweitligist unterlag am Mittwochabend (Ortszeit) dem MLS-Team Minnesota United FC mit 1:2 (1:2). Terrence Boyd hatte den FCK vor 19 616 Zuschauern im ausverkauften Allianz Field in der 5. Minute in Führung gebracht. Doch noch vor der Halbzeit sorgten die Gastgeber durch Mender Garcia und Sang bin Jeong mit einem Doppelschlag in der 23.

Saint Paul - und 24. Minute für den 2:1-Endstand.

„Die MLS ist eine richtig starke Liga geworden. Man hat die Qualität des Gegners gesehen“, sagte Coach Dirk Schuster auf dem vereinseigenen Twitter-Kanal. Doch trotz des sehr anstrengenden Trainingslagers, welches eine riesengroße Erfahrung gewesen sei, habe sich seine Mannschaft teuer verkauft. „Man hat gesehen, dass der Gegner spritziger war. Wir wirkten in verschiedenen Situationen müde. Wir treten mit einem sehr guten Gefühl die Heimreise an“, sagte Schuster.

Die Begegnung war für rund eine Stunde wegen eines starken Gewitters und mehrerer Blitzeinschläge im Umfeld des Stadions unterbrochen worden. In der Pause mussten die Tribünen geräumt werden. Danach wurde die Partie ohne weitere Unterbrechungen zu Ende gespielt.

Am Donnerstag (Ortszeit) fliegt der FCK zurück nach Deutschland. Erst am 8. Juli steht für die Roten Teufel das nächste Testspiel an. Dann treffen sie in Herxheim bei Landau in der Pfalz auf eine regionale Auswahl aus Amateurspielern. Das erste Spiel der USA-Reise beim Louisville City FC konnte der FCK vergangenen Mittwoch mit 2:1 gewinnen. dpa