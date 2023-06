Katholische Kirche verliert Zehntausende Mitglieder

Ein katholisches Kruzifix ist vor dunklen Wolken zu sehen. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die katholische Kirche hat im Jahr 2022 in Rheinland-Pfalz und im Saarland Zehntausende Mitglieder verloren. Wie aus der am Mittwoch in Bonn veröffentlichten Statistik der Deutschen Bischofskonferenz hervorgeht, traten in Rheinland-Pfalz 37.484 Menschen aus der katholischen Kirche aus. Die Zahl der Katholiken lag Ende 2022 in dem Bundesland bei rund 1,49 Millionen, ein Jahr zuvor waren es noch gut 1,54 Millionen Mitglieder gewesen.

Bonn - Dabei sind auch Sterbefälle, Geburten und Eintritte eingerechnet.

Im Saarland kehrten im vergangenen Jahr 11.462 Menschen der katholischen Kirche den Rücken. Die Zahl der Mitglieder sank dort auf knapp 505.000, das waren etwa 18 000 weniger als ein Jahr zuvor, inklusive Geburten, Sterbefällen und Eintritten. In Rheinland-Pfalz und im Saarland liegen ganz oder teilweise Gebiete der Bistümer Trier, Speyer, Limburg und Mainz.

Bundesweit traten mehr als eine halbe Million Menschen im Jahr 2022 aus der katholischen Kirche aus. Das sind so viele wie noch nie und deutlich mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021. Damals waren es 359.338. Die Austrittswelle rollt nicht nur in der katholischen Kirche immer schneller. Auch die evangelische Kirche hat mit 380.000 Mitgliedern 2022 mehr verloren als im Jahr davor. dpa