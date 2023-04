Kaum Sonne am Osterwochenende

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland bekommen die Sonne über das Osterwochenende nur selten zu Gesicht. Der Karsamstag startet mit dichten Wolken und etwas Regen, zwischendurch sind ein paar Sonnenstrahlen aber nicht ausgeschlossen, wie der wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 11 und 15 Grad.

Offenbach - Dazu wehe ein schwacher Wind aus Norden.

In der Nacht zum Sonntag rutschen die Temperaturen dann auf fünf bis minus ein Grad. Dazu bleibe es bewölkt und teilweise neblig. Auch der Ostersonntag zeichne sich durch teils dichte Wolken aus, dabei seien auch etwas Regen oder kurze Schauer nicht ausgeschlossen. Am Nachmittag lockere der Himmel dann auf. Die Meteorologen sagten Höchsttemperaturen zwischen 13 und 17 Grad voraus und 11 Grad in der Hocheifel.

Auch in der Nacht zum Montag lockert es laut Vorhersage weiter auf. Die Temperaturen sinken im Bergland auf bis minus zwei Grad. Nach der Auflösung einzelner Nebelfelder dürfen sich die benachbarten Bundesländer am Ostermontag zunächst über Sonne freuen, wie die Wetterexperten erklärten. Aus Westen ziehen aber im Laufe des Tages schon wieder dichtere Wolken auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad. dpa