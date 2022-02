Kehlmann nimmt Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis entgegen

Der Autor Daniel Kehlmann. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Der Schriftsteller Daniel Kehlmann („Die Vermessung der Welt“) ist am Samstag mit dem Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis für sein Gesamtwerk geehrt worden. Der 47-Jährige habe die mit 7500 Euro ausgestattete Ehrung der Stadt Alzey in einer - wegen der Corona-Pandemie - kleinen Feierstunde entgegen genommen, teilte das für Kultur zuständige Ministerium in Mainz mit.

Alzey/Mainz - „Daniel Kehlmann ist schlicht eine Ausnahmeerscheinung in der Gegenwartsliteratur“, sagte Kultur-Staatssekretär Jürgen Hardeck (parteilos) in seinem Grußwort.

Kehlmanns Erfolg zeige sehr deutlich: „Man kann immer noch Bücher schreiben, die von der Literaturkritik ebenso geschätzt werden wie von einer großen Zahl von Leserinnen und Lesern beziehungsweise dramatisiert auch dem Theaterpublikum“, sagte Hardeck. „Kehlmanns Werke gelten als überzeugende Beispiele moderner Literatur. Dadurch werden sie bereits bei Schulbuchverlagen als empfehlenswerte Lektüre für den Deutschunterricht der Oberstufe geführt.“

Der Literaturpreis wird im Abstand von drei Jahren zu Ehren der am 23. Februar 1899 in der rheinhessischen Stadt Alzey geborenen Schriftstellerin Elisabeth Langgässer an deutschsprachige Autorinnen und Autoren verliehen. Kehlmann ist der zwölfte Preisträger. Die Ehrung haben unter anderem auch Rolf Hochhuth, Christa Wolf, Ulla Hahn und zuletzt Rafik Schami (2018) erhalten.

Zu den bekanntesten Werken des vielfach ausgezeichneten deutsch-österreichischen Schriftstellers Kehlmann gehören „Die Vermessung der Welt“ (2005), „Ruhm“ (2009) und „Tyll“ (2017). Er veröffentlichte auch verschiedene Bühnenstücke und lehrt Poetik, unter anderem war er Gastdozent an der Universität Mainz. dpa