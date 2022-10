Keine neuen Mainzer Personalsorgen vor Pokalspiel in Lübeck

Mainz Trainer Bo Svensson jubelt beim Schlusspfiff über den Sieg gegen Bremen. © dpa/Archivbild

Der Mainzer Trainer Bo Svensson muss vor dem Pokalspiel bei Außenseiter VfB Lübeck keine weiteren Personalprobleme befürchten. „Es gibt keine neuen Ausfälle - wir müssen heute im Abschlusstraining schauen, ob jemand zurückkehrt. Es stehen uns ansonsten die gleichen Spieler wie in Bremen zur Verfügung“, sagte Svensson am Montag in Mainz. Die Rheinhessen haben am Dienstagabend (18.

Mainz - 00 Uhr/Sky) beim Regionalligisten eine Pflichtaufgabe zu erfüllen und wollen ihren Aufwärtstrend nach dem 2:0-Sieg in Bremen fortsetzen.

Zuletzt hatten Kapitän Silvan Widmer, Maxim Leitsch und Stefan Ball gefehlt, weshalb Svensson mit seiner Dreierkette kräftig experimentieren musste. So könnte es diesmal wieder kommen. Der Chefcoach aus Dänemark geht davon aus, dass seine Profis im Vergleich zur Bundesliga keinen Deut nachlassen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Spieler den Gegner morgen unterschätzen - das wäre echt sehr, sehr blöd“, sagte Svensson.

Lübeck sei trotz seiner Regionalliga-Zugehörigkeit „eher ein Drittligist“, stellte der Trainer fest. „Es wird eine Menge Euphorie da sein. Mit dem Publikum im Rücken wird Lübeck eine schwere Aufgabe für uns.“ In der Saison 2009/10 hatten die Mainzer ein Erstrundenspiel im Pokal in Lübeck verloren. dpa