„Kernige Aufgabe“ gegen Schalke: Mainz kämpft um Europacup

Teilen

Der Mainzer Trainer Bo Svensson blickt auf die nächste Partie gegen den FC Schalke 04. © Marius Becker/dpa

Der FSV Mainz 05 will im Endspurt der Fußball-Bundesliga die Chance auf einen Europapokaleinzug noch nutzen. „Wir versuchen, das Maximale herauszuholen“, sagte Cheftrainer Bo Svensson vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Abstiegskandidat Schalke 04. In Bayer Leverkusen (6. Platz/48 Punkte), dem VfL Wolfsburg (7./46) und Pokalfinalist Eintracht Frankfurt (9.

Mainz - /43) habe man drei Konkurrenten. „Wir sollen am Ende vor ihnen stehen“, meinte Svensson.

Für den rheinhessischen Tabellenachten ist das mit seinen 45 Punkten durchaus möglich. Allerdings müssten die Mainzer dafür deutlich besser auftreten als zuletzt bei der 0:3-Niederlage in Wolfsburg. Mit diesem Rückschlag ging eine Serie von zehn Liga-Spielen ohne Niederlage zu Ende. „Wir brauchen eine deutliche Leistungssteigerung, eine Topleistung gegen hoch motivierte Schalker“, forderte Svensson.

Allerdings warnt er davor, den Tabellenvorletzten aus Gelsenkirchen, der im Hinspiel mit 1:0 gewann und zuletzt im Kampf um den Klassenverbleib gut punkten konnte, zu unterschätzen. „Schalke spielt schon lange gegen den Abstieg und zuletzt eine gute Rückrunde. Wir wissen, was uns erwartet“, sagte Svensson. „Das ist eine absolut kernige Aufgabe. Ich bin gespannt, wie es ausgeht.“ Von den vergangenen fünf Duellen gegen die Nullfünfer verlor Schalke im Übrigen keines. dpa