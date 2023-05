Kind an Ampel von Auto angefahren und verletzt

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein dreijähriges Kind ist in Mainz von einem Auto angefahren und am Fuß verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, standen das Kind und seine 23 Jahre alte Mutter am Montagvormittag an einer Ampel. Bei Grün sei das Kind losgelaufen und dabei vom abbiegenden Auto erfasst worden. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den 60-jährigen Autofahrer erwarte nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.