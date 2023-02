Kinos nach Corona: Besucher kehren nur zögerlich zurück

Sitze in einem Kinosaal. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach der Coronakrise haben Kinobetreiber in Rheinland-Pfalz weiterhin mit hohen Umsatzeinbrüchen zu kämpfen. „Besonders hart trifft es die Programmkinos“, erklärt Jens Steinbrenner von der Filmförderanstalt in Berlin. Im ersten Halbjahr 2022 lag die Besucherzahl in Rheinland-Pfalz immer noch rund 37 Prozent unter der des ersten Halbjahrs 2019, beim Umsatz betrug das Minus 30 Prozent.

Mainz - Dabei stieg der Ticketpreis kräftig auf fast zehn Euro, vor Corona hatte ein Ticket noch knapp 8,90 Euro gekostet. Trotz der Pandemie gibt es heute sechs Kinos mehr in Rheinland-Pfalz als im Jahr 2019. dpa