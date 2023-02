Klima bis Katar: Viele Themen in der Fastnacht erwartet

Die Klimapolitik und die Energiekrise sind nach Ansicht der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine dankbare Themen für diesjährige Büttenreden und Motivwagen. „Diese Sachen werden sicher nicht fehlen. Auch die Deutsche Bahn und die Lufthansa dürften dabei sein“, sagte Pressereferent Jochen Willner.

Speyer - Der Ukraine-Krieg sei ein schwieriges Thema. „Jedoch wird es sicher von vielen Fasnachtern aufgegriffen werden“, meinte Willner. Hingegen werde Olaf Scholz keine zentrale Rolle spielen. „Der sogenannte Kanzler der Stille dürfte nicht der Aufsteiger sein. Da liegen dann doch noch einige vor ihm.“

Die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine mit Sitz in Speyer hat etwa 85.000 Mitglieder. Sie gilt als zweitgrößter Landesverband von Karnevalsvereinen im Bund Deutscher Karneval.

Das frühe Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM in Katar werde sich wohl in mancher Rede wiederfinden, sagte Willner. „Es gab zwar keine WM-Stimmung in Deutschland. Trotzdem dürfte das Thema als Randerscheinung auftauchen.“ Auch der jüngst aus englischer Haft entlassene Ex-Tennisstar Boris Becker finde vermutlich Erwähnung. „Aber der große Knaller ist das nicht mehr.“

Willner bedauerte die Absage mehrerer Umzüge in Rheinland-Pfalz. „Viele Vereine oder Kommunen haben nicht die finanziellen Mittel, die geforderten zusätzlichen Sicherheiten zu leisten, die auferlegt werden.“ Möglicherweise werde es künftig statt der Umzüge so genannte Narrendörfer auf abgesperrten Plätzen geben - „wenn die Politik bei ihren Regelungen bleibt und keine Lösungen anbietet“. dpa