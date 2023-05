„Klingt nach Bundesliga“: Kaiserslautern will punkten

Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster will im Saisonendspurt alle Kräfte mobilisieren. © David Inderlied/dpa

Der 1. FC Kaiserslautern will im Saisonendspurt der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg die Kräfte mobilisieren. Zumal rund 5000 Anhänger mit nach Franken reisen. „Es macht Spaß mit der Unterstützung unserer Fans, dort zu spielen“, sagte Trainer Dirk Schuster. „Wenn man die Namen der beiden Verein hört, das klingt nach 1.

Kaiserslautern - Bundesliga. Das Spiel ist Tradition pur.“

Vier Spieltage vor Saisonende hat der Tabellensiebte aus der Pfalz den Klassenerhalt längst sicher und fährt ohne jeglichen Druck nach Nürnberg. „Ich habe nicht das Gefühl, dass die Akkus auf Halbmast fahren“, sagte der Coach. „Wir haben bisher eine sehr intensive Saison gespielt und legen in der Trainingswoche den Fokus darauf, dass die Mannschaft zum Höhepunkt der Woche fit ist.“ Natürlich gebe es zum Saisonende gelegentlich „ein kleines Tief, aber unsere Truppe hat eine super Mentalität und ist in der Lage, weiterhin alles abzurufen“.

In Nürnberg erwartet der FCK-Trainer viel Widerstand. „Nürnberg muss noch nach unten schauen. Ich denke, sie wollen das Problem ganz schnell beseitigen“, sagte Schuster. „Sie haben zwar in dieser Saison wenig Tore erzielt, haben aber trotzdem in der Offensive eine gewisse Qualität.“

Nach ihren Verletzungen trainieren Kevin Kraus und Kenny Prince Redondo wieder voll mit der Mannschaft und sind eine Alternative für den Kader. Nicolas de Préville befindet sich nach einem Muskelfaserriss im Individualtraining und ist für die Partie in Nürnberg noch keine Option. Aaron Basenach fehlt weiter mit Knieproblemen. dpa