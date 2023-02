Klinikgebäude nach Brand im Serverraum ohne Strom

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein technischer Defekt hat in einer Klinik in Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße) einen Brand ausgelöst. Der Brand sei am Mittwochnachmittag im Hauptverteiler des Serverraums entstanden. Die Feuerwehr habe ihn schnell löschen können. Mitarbeiter der Stadtwerke schalteten den Strom im Hauptgebäude ab. Die Patienten wurden auf Nebengebäude verteilt.

Bad Bergzabern - Laut Polizei kam niemand zu Schaden. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. dpa