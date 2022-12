Frau wirft Dackel über Dönerladen-Theke und flüchtet

Von: Marc Dimitriu

Symbolbild: Eine Frau hat in Koblenz einen Dackel über die Theke eines Dönerladens geworfen. © Bildzusammenschnitt: IMAGO/Christoph Hardt, IMAGO/leungchopan

Eine unter Drogeneinfluss stehende Frau hat in Koblenz einen Dackel über die Theke eines Dönerladens geworfen. Sie muss sich nun mehreren Verfahren stellen.

Koblenz – In Koblenz hat sich eine unfassbare Geschichte ereignet, die klingt, als sei sie fürs Fernsehen erfunden worden. Doch leider ist alles wahr.

Koblenz: Frau wirft Dackel über Theke von Dönerladen

Eine Frau hatte am Donnerstag, dem 8. Dezember, einen lebendigen Dackel über die Theke eines Dönerladens geworfen. Die 27-Jährige habe in dem Laden zunächst herumgeschrien, ehe sie ein Paket, in dem sich der Hund befand, über die Theke geworfen habe, teilte die Polizei in Koblenz am folgenden Tag mit.

Anschließend sei die Frau in ihr Auto gestiegen und über eine rote Ampel davongefahren. Die hinzugerufenen Polizisten, öffneten laut Polizeibericht vor Ort das zurückgelassene Paket, in dem sich ein Dackel befand. Den unverletzten Dackel brachte die Polizei in ein Tierheim, wo es ihm hoffentlich besser ergeht. Über das Nummernschild der 27-Jährigen kamen die Beamten auf die Anschrift ihres 31-jährigen Lebensgefährten, wo auch die Dackel-Werferin angetroffen wurde.

Polizei findet Cannabis und anderer Drogen in Wohnung: Mehrere Verfahren eröffnet

Den Angaben der Polizei zufolge hatte sie Cannabis konsumiert. In der Wohnung ihres Lebensgefährten wurden auch noch weitere Drogen gefunden. Gegen beide wurde nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet. Gegen die Frau laufen außerdem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

In Weiden stand erst kürzlich ein Tierquäler vor Gericht, weil er eine Ratte lebendig in Pfanne gebraten hatte und das ganze auf Handyvideos festgehalten hatte. (md mit dpa)