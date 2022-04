„Kommen Sie schnell!“ – PC-Zocker (13) ruft Polizei aus kurison Grund an

Ein Teenager in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) fühlt von seiner Mutter „derart gestört“, dass er die Polizei ruft. Lesen Sie hier, warum der PC-Zocker den Notruf wählt.

Kurioser Einsatz für die Polizei in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz): Ein Teenager sitzt am Montag (11. April) im Zimmer an seinem PC und spielt. Als seine Mutter ins Zimmer kommt, fühlt sich der 13-Jährige laut Polizeipräsidium Rheinpfalz „derart gestört“, dass er den Notruf wählt.

„Kommen Sie schnell!“, bittet der jugendliche Anrufer und legt auf. Vor Ort klärt sich der Vorfall schnell. Seine Mutter wollte im Zimmer des Teenies sauber machen und nutzte den Staubsauger. Deshalb wählte der Junge den Notruf. Die missbräuchliche Nutzung von Notrufen stellt eine Straftat dar und kann nach § 145 StGB mit einer Geld- und Freiheitsstrafe geahndet werden. (rmx) *LUDWIGSHAFEN24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.