Kommunalwahl ist am 9. Juni 2024 zusammen mit der Europawahl

Die Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz findet am 9. Juni 2024 statt - zeitgleich mit der Europawahl. Der Ministerrat hat den von Innenminister Michael Ebling (SPD) vorgeschlagenen Termin bestimmt, wie das Innenministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte. „Wir wollen eine möglichst hohe Wahlbeteiligung, damit die kommunalen Vertreterinnen und Vertreter von der breiten Bevölkerung bestimmt sind.

Mainz - Diese erzielen wir am besten, indem wir mehrere Wahlen auf den gleichen Tag legen“, sagte Ebling. „Deshalb halten wir an der bewährten Tradition fest, dass die allgemeinen Kommunalwahlen und die Europawahl zeitgleich stattfinden.“ Zudem könnten Kommunal- und Europawahl sowohl von den Verwaltungen, als auch den politischen Parteien bei einem kombinierten Termin kostengünstiger und effizienter durchgeführt werden. dpa