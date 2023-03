Kommunen im Klimapakt: Beratung beginnt im ersten Halbjahr

Tobias Büttner, Geschäftsführer der Energieagentur Rheinland-Pfalz, nimmt an einem Interview auf dem Grünen Sofa teil. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Jeweils rund 50 Kommunen können 2023 und 2024 intensiv in Sachen Klimaschutz und Energiewende beraten werden. Geld für die Maßnahmen soll vom Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation kommen. Das Programm ist aber aus Sicht des Städtetags überfrachtet.

Mainz - Zehn Tage nach dem Startschuss für den Kommunalen Klimapakt (KKP) sind bereits 45 Kreise, kreisfreie Städte und Verbandsgemeinden beigetreten. „Damit sind 83 Prozent aller kreisfreien Städte sowie knapp die Hälfte aller verbandsfreien Gemeinden dabei und gehen das Thema Klimaschutz gemeinsam an“, sagte Klimaschutzministerin Katrin Eder am Freitag in Mainz. „Die umfassende Beratung der Kommunen zu Klimaschutz und Energiewende wird im ersten Halbjahr 2023 beginnen“, sagte der Geschäftsführer der Energieagentur, Tobias Büttner, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Der KKP sei ein Baustein für das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel, dass Rheinland-Pfalz seinen Stromverbrauch bis 2030 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien decken kann. Die Landesgesellschaft werde die Kommunen unter anderem bei Projekten für Windenergie- und Photovoltaik-Anlagen fachlich unterstützen.

„Die Energieagentur und das Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen stellen jetzt das Personal ein“, sagte die Geschäftsführende Direktorin des Städtetags, Lisa Diener, der dpa. „Die Kapazität kann nicht so schnell aufgestellt werden wie die Nachfrage, daher werden erstmal nur 50 Kommunen beraten.“ Genauso viele sollen nach den Plänen des Ministeriums 2024 folgen.

„Wir werden mit den Kommunen ihren Bedarf eruieren und sehen, dass es zu gezielten Maßnahmen beim Klimaschutz, aber auch bei der Energiewende und dem Ausbau erneuerbarer Energien kommt“, kündigte Büttner an. „Es wird auch um Themen wie Energieeffizienz und Energie sparen gehen, die Klassiker der Energieagentur.“

Ein Beispiel: „Wir werden die Kommunen ganz konkret bei der Bauleitplanung von Windkraftanlagen vor Ort unterstützen.“ Und bei Solarfreiflächen sollten Lösungswege aufgezeigt werden, wie eine Doppel-Nutzung von Flächen zur Energieversorgung und für die Landwirtschaft sinnvoll möglich sei. Dies geschehe in enger Kooperation mit der Landwirtschaft. „Wir haben viel Wein-, Obst- und Gemüseanbau.“ Deshalb sei die neue Technologie „Agri-PV“ gerade für Rheinland-Pfalz sehr attraktiv.

„Die Ausgangslage, wie hoch der Beratungsbedarf ist, ist sehr unterschiedlich“, sagte Diener. „Manche Städte und Kommunen haben schon Klimaschutzkonzepte mit Maßnahmenlisten, aber kein Geld für deren Umsetzung.“ Das ändere sich durch den Kommunalen Klimapakt nicht, weil er keine finanzielle Förderung von Maßnahmen beinhalte. „Dafür haben wir das KIPKI.“ Die Abkürzung steht für das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation. Der Landtag befasst sich mit dem Gesetz voraussichtlich in seiner Sitzung am 29. März.

„Die rund 240 Millionen Euro, mit denen das KIPKI ausgestattet ist, sind zwar für ein Förderprogramm relativ hoch“, sagte Diener. „Aber die Erwartungen sind noch viel höher.“ KIPKI sei „ein Universalprogramm“, das alles richten solle. „Die Idee ist gut, ein einfaches unbürokratisches Förderprogramm zu machen, aber es ist überfrachtet“, kritisierte Diener. „Man kann keine Busflotte austauschen für das Geld und die Kita-Dächer mit PV (Photovoltaik) ausstatten und die Verwaltung digitalisieren.“

Seit März können die Kommunen dem Klimapakt beitreten und erhalten dann eine individuelle Fachberatung und Begleitung, um Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels umzusetzen. „Wir werden alles tun, um mit den KKP-Kommunen im vollen Umfang die Möglichkeiten des kommunalen Klimaschutzes zu nutzen und darüber hinaus auch anderen Kommunen, wo immer möglich, unsere Leistungen anbieten“, sagte Büttner. dpa