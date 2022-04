Kooperation mit TSV Schott: FSV Mainz startet Frauenfußball

Teilen

Spielbälle liegen auf dem Rasen. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Männer-Bundesligist FSV Mainz 05 steigt in den Frauenfußball ein. Die Rheinhessen werden dafür aber keine neuen Strukturen aufbauen, sondern kooperieren von der nächsten Saison an mit dem TSV Schott Mainz. Zur Spielzeit 2023/24 werden dann die in der Regionalliga angesiedelte Mannschaft sowie alle weiblichen Jugendteams des größten rheinland-pfälzischen Breitensportvereins unter das Dach der Profis wechseln.

Mainz - „Es handelt sich nicht um eine feindliche Übernahme, sondern es war ein von beiden Seiten geäußerter Wunsch“, betonte 05-Sportvorstand Christian Heidel am Freitag. „Für uns ist das eine prima Sache, eine Sparte, die wir bisher nicht bedient haben. Und der TSV Schott wird uns beratend zur Seite stehen und helfen, möglichst eine neue Erfolgsgeschichte zu schreiben.“

Die beiden Clubs haben einen Fünfjahresplan erstellt, der eine angemessene finanzielle Ausstattung der Fußballerinnen beinhaltet. „Das versteht sich ja von selbst, wenn wir mittelfristig in die 2. Bundesliga aufsteigen wollen“, sagte Heidel. In der spielten die Schottlerinnen schon zwischen 2015 und 2018. „Es war schwierig, das Niveau zu halten, auch weil die Liga eingleisig wurde und wir um einen Punkt den Relegationsplatz verpasst haben“, sagte Manager Till Pleuger.

Ihre Spiele sollen die Frauen auch nach dem Übergang auf dem Schott-Gelände an der Karlsbader Straße bestreiten. Mit einer Ausnahme, die Heidel spontan ankündigte: „Die erste Partie im 05-Trikot wird in unserer Arena stattfinden.“ dpa