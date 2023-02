„Kowelenz Olau“: Viel Stimmung bei Rosenmontagszug

Jecken feiern Karneval. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Mit ihrem traditionellen Ruf „Kowelenz Olau“ haben viele tausend Narren bei frühlingshaftem Sonnenschein den Rosenmontagszug in Koblenz bejubelt. Laut Polizei waren rund 5000 Teilnehmer auf der kilometerlangen Zugstrecke unterwegs. Die oft bunt kostümierten Zuschauer drängten sich an den Straßenrändern und teils hinter Absperrgittern. Dem diesjährigen Höhepunkt des Koblenzer Karnevals am Rosenmontag war die Freude am Feiern nach langer Corona-Pause deutlich anzumerken.

Koblenz - Nach dem Umzug mit Musikkapellen und Motivwagen in der Rhein-Mosel-Stadt sollte das Feiern auch noch am Abend in zahlreichen Straßencafés und Gaststätten weitergehen.

Die Polizei berichtete am späten Nachmittag von „bislang nur wenigen Zwischenfällen“. Allerdings spielte „regelmäßig das Thema Alkoholkonsum bei den Besuchern eine Rolle“. Bereits mittags erlitt ein Polizist durch einen Schlag mit einer Glasflasche eine Platzwunde am Kopf. Ein Autofahrer versuchte eine Absperrung zu umfahren. Dabei wurde ein zweiter Polizist leicht an der Hand verletzt. Die Polizei sprach von insgesamt 120.000 bis 130.000 Besuchern. dpa