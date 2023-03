Kriminalität wieder auf Vor-Corona-Niveau

Michael Ebling (SPD), Minister des Innern und für Sport von Rheinland-Pfalz, spricht während einer Plenarsitzung. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Mit dem Ende der Corona-Pandemie ist die Kriminalität in Rheinland-Pfalz wieder gestiegen. Innenminister Michael Ebling (SPD) und der Vize-Präsident des Landeskriminalamts Achim Füssel stellen die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik für 2022 am Montag (11.00 Uhr) in Mainz vor. Ein Schwerpunkt dürften erneut Geldautomatensprengungen sein.

Mainz - In den Pandemie-Jahren 2021 und 2020 registrierte die Polizei im Vergleich zu den Vorjahren weniger Straftaten. Die Gesamtzahl der Fälle war 2021 um 5,6 Prozent auf 217.305 gesunken. Die Aufklärungsquote war mit 66,7 Prozent so hoch wie seit 50 Jahren nicht. dpa