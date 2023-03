Küche brennt in Haus in Innenstadt

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigshafener Innenstadt hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, musste ein Bewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Im dritten Obergeschoss des Gebäudes war den Angaben zufolge in einer Küche ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr lobte die Hausbewohner ausdrücklich für vorbildliches Verhalten:

Ludwigshafen - Sie haben demnach eigenständig und frühzeitig das Haus verlassen, die Treppenhausfenster geöffnet sowie Gas und Strom abgestellt. Das habe den Einsatz der Feuerwehr erheblich erleichtert und den Brandschaden gering gehalten. dpa