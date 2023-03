Kühles Märzwochenende und örtlich Glättegefahr

Zwei Spaziergänger gehen an kahlen Bäumen vorbei. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Der März zeigt sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiterhin von seiner kühlen Seite. Am Samstag und Sonntag steigen die Höchstwerte bei meist starker Bewölkung auf vier bis maximal acht Grad Celsius, in Hochlagen liegen die Temperaturen etwas darunter. Am Sonntag sind auch in tieferen Lagen Schneeregen oder Schneeschauer möglich, was örtlich Glättegefahr mit sich bringen kann.

Offenbach - Nachts liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt, wie der DWD am Samstag mitteilte.

Auch zu Beginn der neuen Woche ist keine Veränderung in Sicht, bei starker Bewölkung sind zeitweise Regen- oder Schneeschauer vorhergesagt. Es werden Höchstwerte von drei bis sechs Grad Celsius erwartet. In Hochlagen muss mit glatten Straßen gerechnet werden. dpa