Kulturprogramm der Nibelungen-Festspiele mit den Thalbachs

Die Schauspielerin Katharina Thalbach (l-r), Tochter Anna und Enkelin Nellie. © Thomas Banneyer/dpa

Drei Generationen auf einer Bühne: Ein Auftritt von Katharina, Anna und Nellie Thalbach gehört in diesem Jahr zu den Höhepunkten im Kulturprogramm der Wormser Nibelungen-Festspiele. Großmutter, Mutter und Enkelin lesen am 15. Juli im Theater aus „Witwendramen“ von Fitzgerald Kusz, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Genija Rykova, Alexandra Kamp und Miguel Abrantes Ostrowski, die in den vergangenen Jahren in verschiedenen Inszenierungen in Worms zu erleben waren.

Worms - Im Mittelpunkt der Festspiele steht in diesem Jahr die Inszenierung „Brynhild“ (7. bis 23. Juli) der Autorin Maria Milisavljevic. Darin will Regisseurin Pinar Karabulut unter anderem Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder hinterfragen. Die Festspiele in einer der ältesten Städte Deutschlands finden seit 2002 auf einer Freilichtbühne vor dem Kaiserdom statt. Das Ensemble wird im Mai bekannt gegeben. Das Nibelungenlied um Drachentöter Siegfried und seinen Mörder Hagen gilt als eine der Lieblingssagen der Deutschen. dpa