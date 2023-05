Kultursommer eröffnet: Bis Oktober gut 200 Projekte

Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, während eines Interviews. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den 32. Kultursommer in Rheinland-Pfalz eröffnet. Unter dem Motto „Kompass Europa: Westwärts“ gibt es bis Oktober landesweit gut 200 Kulturprojekte. Der Start ist eingebettet in ein dreitägiges Kulturfest in Trier. Dreyer eröffnete den Kultursommer dort am Samstag zusammen mit dem Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) und Kulturministerin Katharina Binz (Grüne).

Trier - Binz betonte, fast alle Veranstaltungen seien kostenlos, draußen und barrierefrei. „Ob Groß und Klein, mit oder ohne Sprachkenntnisse – für jede und jeden ist etwas dabei“, meinte die Kulturministerin.

Dreyer würdigte die Festwoche in Trier laut Mitteilung als „ein Zeichen für eine gemeinsame Kultur der Vielfalt, der Freiheit und der Demokratie“ in Europa. „Kultur ist grenzenlos, und Kultur verbindet alle Generationen und Nationen. Wir erfahren sie nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen.“

Der Trierer Oberbürgermeister Leibe sagte, als Stadt ganz im Westen des Landes lebe Trier tagtäglich Europa. „Das Motto des rheinland-pfälzischen Kultursommers "Kompass Europa: Westwärts" haben wir Menschen, die hier an der Grenze leben, in unserer DNA.“ dpa