Kurze Sommerpause beendet: FCK startet Saisonvorbereitung

Fototermin 1. FC Kaiserslautern, Mannschaftsfoto und Porträts, Fritz-Walter-Stadion. © Uwe Anspach/dpa

Nach nur dreiwöchiger Sommerpause ist Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Montag in die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 gestartet. Zum ersten Training, das im Nachwuchsleistungszentrum der Roten Teufel stattfand, begrüßte Trainer Dirk Schuster 25 Spieler. Darunter waren auch die Neuzugänge Jan Elvedi (SSV Jahn Regensburg) und Tymoteusz Puchacz, den der FCK wenige Stunden zuvor vom Bundesligisten 1.

Kaiserslautern - FC Union Berlin ausgeliehen hatte. Philipp Hercher absolvierte nur Lauftraining.

„Die Mannschaft hat sich ganz ordentlich bewegt. Wir müssen weiter auf die Basics setzen. Kampf, Moral und Wille werden auch in der kommenden Saison bei uns im Vordergrund stehen. Wir sind jetzt gefordert, eine Balance zwischen der kämpferischen und spielerischen Qualität zu finden“, resümierte Schuster nach der ersten Übungseinheit vor rund 130 Fans.

Der 55-Jährige bestätigte zudem, dass sich der Verein mit potenziellen Neuzugängen in guten Gesprächen befinde. „Wir möchten uns qualitativ in der Breite und in der Spitze noch besser aufstellen. Ich glaube, dass in dieser Transferperiode relativ spät noch Spieler mit guter Qualität auf den Markt kommen“, sagte Schuster. Keine Rolle mehr in den Planungen des Trainers spielt Hikmet Ciftci.

Ansonsten setzt Schuster vorerst auf den vorhandenen Kader, mit dem es schon am Dienstag ins zehntägige Trainingslager in die USA geht. Dort sind auch zwei Testspiele geplant. Bereits in der Nacht zum Donnerstag deutscher Zeit spielt der FCK beim amerikanischen Zweitligisten Louisville City FC, eine Woche später geht es gegen den MLS-Klub Minnesota United FC. dpa