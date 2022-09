Kurzurlaub für Lautern-Profis bei gutem Auftritt

Teilen

Trainer von FC Kaiserslautern Dirk Schuster. © Daniel Löb/dpa/Archivbild

Cheftrainer Dirk Schuster vom 1. FC Kaiserslautern hat vor dem Auswärtsspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30/Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim für eine zusätzliche Motivation gesorgt. Wenn seine Profis eine gute Leistung vor der Länderspielpause bieten sollte, erhalten sie einige Tage frei. „Der Fahrplan ist, dass wir dann drei Tage frei machen und die Spieler mal kein Stadion sehen“, sagte Schuster.

Kaiserslautern - „Das hängt aber auch ein bisschen von dem Auftritt ab, den wir in Heidenheim zeigen.“

Die Baden-Württemberger sieht der 54 Jahre alte Coach aber in der Favoritenrolle. „Wir brauchen da nicht drum herum reden. Das ist eine gewachsene Mannschaft, die in den letzten Jahren teilweise schon um den Aufstieg mitgespielt hat“, betonte Schuster. „Es ist sehr schwer gegen sie Tore zu erzielen, denn sie haben erst fünf Gegentreffer kassiert. Wir werden aber mit breiter Brust dorthin fahren und versuchen, dort etwas mitzunehmen.“ Vor dem Spiel muss der FCK aber zwei personelle Hiobsbotschaften verkraften. Ob Philipp Hercher in Heidenheim mitwirken kann, ist sehr fraglich. „Bei ihm ist eine alte Leistenverletzung wieder aufgebrochen. Es steht ein großes Fragezeichen hinter seinem Einsatz“, teilte Schuster mit. Weiter gedulden muss sich der Coach auch bei der Rückkehr von Ben Zolinski, der sich Mitte Juli eine Knieverletzung zuzog. Er habe einen Rückschlag erlitten und sich erneut in ein zweiwöchiges Aufbautraining begeben.

In Heidenheim muss der FCK auch auf die verletzten Angelos Stavridis, Anas Bakhat, Muhammed Kiprit und Maximilian Hippe sowie auf den gesperrten Aaron Opoku verzichten. dpa