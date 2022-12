Land feiert bei Festakt zum 75. seine eigene Identität

Bernhard Vogel (CDU), ehemaliger Ministerpräsident, trifft zum Festakt in der Staatskanzlei ein. © Boris Roessler/dpa

Mit Erinnerungen von drei ehemaligen Ministerpräsidenten und einer amtierenden Regierungschefin hat Rheinland-Pfalz seine in 75 Jahren gewachsene Identität als Bundesland gefeiert. Nach 1945 habe niemand Rheinland-Pfalz gewollt, sagte am Freitag Bernhard Vogel (CDU), der am Montag 90 Jahre alt wird und von 1976 bis 1988 Ministerpräsident des Bundeslandes war.

Mainz - „Ich habe versucht, dieses Land aus der Retorte zu einem gleichberechtigten Land in der Bundesrepublik zu machen.“

Der erste SPD-Ministerpräsident des Bundeslands, Rudolf Scharping, der von 1991 bis 1994 regierte, bezeichnete Rheinland-Pfalz als „Hort von Verlässlichkeit, Beständigkeit - manche empfinden das als konservativ, ich empfinde das als sehr modern“. Kurt Beck (SPD), Regierungschef von 1994 bis 2013, erinnerte an die Herausforderungen der Umwandlung von militärischen Standorten nach dem Abzug von US-Truppen und sprach vom „Respekt denen gegenüber, die heute Verantwortung tragen“.

Es sei eindrucksvoll, ihre Vorgänger zu hören, sagte die amtierende Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei dem Festakt zu 75 Jahren Rheinland-Pfalz in der Staatskanzlei in Mainz. „Das Land war immer in guten Händen.“

Was in den 90er Jahren die Konversion gewesen sei, sei heute die Transformation mit den Anpassungen an die Klimakrise und Digitalisierung. Dreyer betonte: „Rheinland-Pfalz ist stark und wir wollen auch weiterhin Industrieland sein.“ So sei das Bundesland auch finanziell so stark wie noch nie. Bei aller Einigkeit von CDU- und SPD-Landesregierungen im Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie sei allerdings mit der Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre noch eine wesentliche Reform überfällig.

„Einmal Ministerpräsident heißt, man bleibt immer Ministerpräsident“, antwortete Vogel auf die Frage, wie er das aktuelle Geschehen im Land verfolge. Er lese jeden Morgen, „was in Rheinland-Pfalz geschieht - oder was unterbleibt“. dpa