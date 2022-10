Land übernimmt Abendgymnasium vom Bistum Mainz

Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz. © Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Das Mainzer Ketteler-Kolleg ist 71 Jahre nach seiner Gründung nicht mehr in kirchlicher Trägerschaft, sondern eine Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz. „Die Bedeutung dieser Einrichtung für ganz Rheinland-Pfalz ist so unstrittig, dass es für uns als Land keine Frage war, dass wir sie übernehmen“, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Montag in Mainz.

Mainz - Das Bistum Mainz hat sich aus Kostengründen insgesamt von fünf seiner zuvor 18 Schulen getrennt.

Die Einrichtung für den Zweiten Bildungsweg ist eine der größten ihrer Art in Rheinland-Pfalz. Zurzeit unterrichten 24 Lehrkräfte mehr als 200 Schülerinnen und Schüler – 105 im Kolleg und 112 am Abendgymnasium. Die Gebäude befinden sich weiter im Besitz des Bistums und wurden vom Land gemietet. „Ich bin froh, dass wir für das Ketteler-Kolleg diese gute Lösung gefunden haben“, erklärte Weihbischof Udo Bentz. Damit werde Lehrenden und Lernenden eine gute und verlässliche Zukunftsperspektive gegeben. Offiziell heißt das Ketteler-Kolleg nun „Staatliches Ketteler-Kolleg und -Abendgymnasium mit Abitur online“. dpa