Landwirtschaftskammer prämiert Weine aus Rheinhessen

Gäste stoßen mit ihren Weingläsern an. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bechtolsheim, Ockenheim, Bechtheim - Weingüter aus diesen und anderen rheinhessischen Winzergemeinden sind am Freitag mit Ehrenpreisen ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung der Preise in Mainz wies der Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Norbert Schindler, auf „extreme Witterungsverhältnisse“ in diesem Jahr hin, die aber von den Reben mit ihrer tiefen Verwurzelung „allerbestens überstanden“ worden seien.

Mainz - Zum Qualitätswettbewerb im Prämierungsjahr 2021/22 reichten in ganz Rheinland-Pfalz mit seinen sechs Weinanbaugebieten 928 Betriebe ihre Erzeugnisse ein, darunter 298 in Rheinhessen, dem größten deutschen Anbaugebiet. „Das ist das, was Rheinhessen besonders gut kann, Wein machen“, sagte die rheinhessische Weinkönigin Sarah Schneider. Auf der Grundlage der mit Kammerpreismünzen in Gold, Silber und Bronze prämierten Weine erhielten einzelne Weingüter besondere Ehrenpreise. Die höchste Auszeichnung, einen Großen Staatsehrenpreis, verlieh die Landwirtschaftskammer an das Weingut Bretz in Bechtolsheim (Kreis Alzey-Worms). dpa